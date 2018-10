Angola: Les enfants attendent les passeports pour se rendre en Allemagne

En 2017, au moins 11 enfants handicapés et affectés d'autres pathologies complexes de la province de Bié ont été sélectionnés et évacués pour recevoir des soins médicaux en Allemagne.

Le gouvernement angolais, par l'intermédiaire de l'ONG dirigée par des médecins solidaires dénommée "Kimbo Lyombuebua" (qui signifie en portugais "Village de la paix "), évacue chaque année des enfants présentant des problèmes de spores de lèvres (lèvres ouvertes), d'ostéomyélite, de contractures, de tumeurs malignes et infections bénignes, épidermiques et d'autres maladies.

L'information a été fournie mardi à Cuito, à l'ANGOP, par la directrice du Bureau de l'action sociale, de la famille et de la promotion de la femme à Bié, Deolinda Belvina Gonçalves, assurant avoir contacté et informé le Service de migration et étrangers (SME) sur la nécessité pour les enfants de voyager cette année, à en juger par la gravité des maladies et surtout par les soins dont ils ont besoin.

