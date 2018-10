Angola: Le gouverneur provincial veut plus d'engagement des cadres

Mbanza Kongo — Le gouverneur de la province de Zaïre, Pedro Makita Armando Júlia, a appelé mardi à Mbanza Kongo à un engagement accru du personnel pour mener à bien les actions conçues dans le programme d'investissement public 2018/2019.

Intervenant à l'acte d'investiture des nouveaux cadres qu'il a nommés, le gouvernant a promis de ne pas trahir l'attente de la population locale qui a vibré de joie à sa nomination par le Président de la République, João Lourenço.

"Le peuple sera notre point de départ et d'arrivée. L'attente est très grande et la responsabilité est plus grande. Par conséquent, le succès du Gouvernorat provincial dépend de vous ", a souligné le gouverneur.

Francisco Comba et Garcia Vieira ont pris leurs fonctions de conseiller du gouverneur, tandis que Cudimuana Cabeia et Afonso Nzolameso ont été nommés directeurs et directeurs adjoints du bureau du gouverneur.

Il s'agit du premier acte d'investiture que Pedro Makita Armando Júlia oriente depuis sa nomination au poste de gouverneur de la province de Zaire le 12 septembre dernier.