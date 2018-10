Angola: Le Chef de l'Etat consterné par le décès d'Ambrosio Lukoki

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço, a exprimé sa consternation à la mort de l'Ambassadeur Ambrosio Lukoki, survenue lundi le 01èr octobre dans une des cliniques de la capitale, des suites de maladie.

"C'est avec consternation que j'ai appris la disparition physique de l'ambassadeur Ambrósio Lukoki, dirigeant historique du Mpla qui très tôt s'est engagé dans la lutte pour l'indépendance de la Nation angolaise, et ensuite il a assumé des hautes fonctions au niveau du parti et du gouvernement, ayant été connu pour son dévouement, sa compétence, sa frontalité et la fermeté dans ses opinions », lit-on dans la note des condoléances parvenue à l'Agence Angola Presse (Angop).

Pour le numéro un angolais, l'action de l'ambassadeur au niveau du parti, du gouvernement, ou de la diplomatie ou diplomatique, en qualité de membre de Direction du MPLA, de Ministre ou d'ambassadeur à l'étranger, il a toujours été au service des intérêts supérieurs du peuple angolais, raison pour laquelle tout le monde est touché par sa mort prématurée.

"En cette heure de deuil et de douleur, en mon nom et celui de mon épouse, j'adresse mes condoléances les plus attristées à la famille éprouvée », écrit-il.

Ambrósio Lukoki fut ministre de l'Education à la gouvernance du premier Président de l'Angola, Agostinho Neto, Ambassadeur plénipotentiaire de l'Angola en France (2002 a 2006) et en Tanzanie (de 2006 jusqu'à sa disparition).