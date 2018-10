Angola: Projet de construction du mausolée pour Simão Toco

Le mausolée, qui doit être érigé à Ntaya Maquela do Zombo, de par son ampleur architecturale, n'est pas simplement une œuvre pour les peintres, mais un "monument pour le pays qui apportera une valeur ajoutée au patrimoine culturel et religieux de l'Angola".

Il a indiqué qu'il espérait que le mausolée, dont la première pierre sera posée en février 2019, serait un monument important pour le pays, car il enrichirait la mosaïque culturelle et religieuse de l'Angola, tout en rendant digne l'homme angolais en particulier et l'Afrique dans l'ensemble.

Le mausolée du prophète Simão Toco aura une hauteur d'environ 60 mètres et un diamètre de plus de 100 mètres, comprenant plusieurs compartiments, dans lequel la tombe de Simão Toco et de son épouse Rosa Toco devraient se trouver au centre.

