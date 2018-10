Ile Maurice: Rapport ESAAMLG - La Mauritius Bankers Association salue la proactivité des banques

Elle a 18 ans, est une descendante de Chagossiens et risque de se faire déporter dans les jours qui viennent.… Plus »

La MBA a aussi précisé que ces dernières années, non seulement la Banque de Maurice et les autorités ont amélioré le cadre juridique, mais les banques ont elles-mêmes pris les devants pour s'assurer que le centre financier mauricien opère selon les normes internationales les plus strictes. D'ailleurs, la MBA souligne que le rapport de l'ESAAMLG a fait ressortir que les contrôles de conformité mis en place par les banques sont largement supérieurs aux mesures préconisés par les autorités régulatrices.

Les banques mauriciennes ont déjà mis en place un système pour évaluer les risques, et toutes les procédures sont en conformité avec les normes internationales. C'est ce qui ressort d'un communiqué de presse émis par la Mauritius Bankers Association (MBA) suite à la publication du rapport Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) aujourd'hui, mercredi 3 octobre.

