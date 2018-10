Ile Maurice: Affaire Lutchigadoo - La charge de trafic de drogue rayée

La charge de «Drug Dealing» qui pesait sur lui a été rayée ce mercredi 3 octobre. Ce n'est pas pour autant que Kusraj Lutchigadoo est sorti d'affaire. Il est, en effet, sous le coup de deux autres accusations.

Le suspect a comparu devant la magistrate Jugnauth de la Bail and Remand Court par visioconférence. Le représentant du Directeur des poursuites publiques (DPP), Me Abdool Rahim Tajoodeen, a fait savoir qu'il n'y a pas d'objection à ce que la charge de «Drug Dealing with aggravating circumstances» soit rayée, après que la Forensic Science Laboratory a confirmé que les substances retrouvées en sa possession, le 30 mai dernier, n'étaient pas de la drogue. L'enquêteur de la brigade antidrogue a réitéré la même chose devant la cour.

Cependant, Kusraj Lutchigadoo fait face à deux autres accusations, nommément «holding materials for purpose of using them for production» et de blanchiment d'argent. Selon l'acte d'accusation, il avait en sa possession «a certain quantity of cernol acetons in a plastic gallon», «a certain quantity of bonzine in a plastic litre» et 112 boîtes de thé vert. De plus, la somme de Rs 301 350 avait été retrouvée dans sa voiture, et les enquêteurs soupçonnent que cet argent provient du trafic de drogue.

Kusraj Lutchigadoo a retenu les services de Me Gavin Glover, SC, Me Rama Valayden, Me Samad Golamaully et Me Yash Bhadain. Ce dernier a demandé que la motion de remise en liberté de son client soit débattue. L'affaire sera appelée en cour le 24 octobre.

À sa sortie du tribunal, Me Samad Golamaully a exprimé sa satisfaction après que l'accusation de trafic de drogue a été rayée. Selon lui, la police devrait boucler son enquête avant d'arrêter les gens pour éviter ce genre de situation.