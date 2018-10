Ile Maurice: Shehzaan Laulloo - «D'autres négociations avec la direction de MK»

interview

Un accord a été signé entre le management d'Air Mauritius et les syndicats des pilotes lundi. Que représente-t-il?

C'est un accord pour revoir les conditions salariales des pilotes et leurs conditions de travail. C'est un grand pas en avant et cet accord mise sur la productivité et la stabilité des opérations qui sont essentielles pour la bonne marche de l'entreprise.

Le consensus a-t-il été difficile à trouver?

Oui. Nous avons abattu un énorme travail en dépit des conditions difficiles. Cela fait plusieurs mois que nous avons essayé de trouver ce terrain d'entente. Des rencontres avec la direction ont eu lieu pratiquement à chaque début de semaine.

Vous vous êtes engagés à collaborer avec la direction. Vous êtes donc revenus à de meilleurs sentiments?

Oui naturellement. Quand on arrive à trouver des accords et que les choses progressent d'une manière mutuellement bénéfique, les relations industrielles sont renforcées. Nous nous sommes engagés à collaborer avec la direction car nous voulons voir la compagnie prospérer. Nous voulons sauvegarder l'intérêt de nos membres, travailler ensemble pour assurer la bonne marche de la compagnie ainsi qu'une croissance soutenue et veiller aux conditions de travail des pilotes.

Quelles sont les autres négociations en cours?

Il y a d'autres conditions qui doivent être entamées. Au lieu de tout aborder d'un seul coup, nous négocions d'autres conditions en parallèle. Nous avons prévu des ateliers de travail pour traiter d'autres aspects, notamment les conditions de service et la progression de carrière des pilotes.