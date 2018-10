Madagascar: Enseignement supérieur - Une COPRIES extraordinaire hier

Par ailleurs, la ministre de tutelle a saisi l'occasion de la COPRIES d'hier pour faire part de sa dernière mission en France. En l'occurrence, concernant la journée « franco-malagasy » pour la recherche. Organisée au Museum national des sciences naturelles Paris, l'évènement - qui s'est surtout axé sur la recherche des solutions de mise en œuvre des recherches et orientations des recherches - a vu la présence de chercheurs malgaches et étrangers. Un évènement qui a également permis de faire connaitre les produits de recherche sur la biodiversité malgache.

Interrogée sur le pourquoi de l'organisation de l'évènement, Monique Rasoazananera, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a avancé « quelques problématiques qui nécessitent des prises de décision assez urgentes ». Entre autres, des questions sur l'organisation de la prochaine élection présidentielle au niveau des universités. Notamment, des procédures relatives à l'élection, à l'organisation et à la tenue des élections. « Les mandats des présidents des universités prendront fin cette année, le ministère, avec l'aide des présidents en exercice vont trouver les moyens de bien organisé les élections » a ajouté Monique Rasoazananera.

Avant l'heure. C'est ce qui définit la Conférence des présidents ou recteurs d'Institution d'Enseignement Supérieur (COPRIES) organisée hier auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique hier. Définie comme la plus haute instance au sein dudit département ministériel, la conférence en question a vu la présence des présidents des universités et des recteurs des IST ou Instituts Supérieurs de Technologie de l'île.

Les présidents des universités malgaches et les directeurs généraux des IST se sont réunis hier auprès des locaux du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

