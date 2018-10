Gabon: Législatives et locales - Louembé et Tsanga échangent avec leurs électeurs au 1er arrondissement de Koula-Moutou

Blaise Louembé et Jacques Denis Tsanga continuent d'échanger avec leurs électeurs. Les deux candidats investis par le Parti démocratique gabonais parcourent les quartiers du premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou pour des causeries politiques. La communion entre les deux candidats et leurs électeurs se déroule dans une harmonieuse ambiance.

C'est une foule en liesse qui ,souvent,accueille Blaise Louembé et Jacques Denis Tsanga,respectivement candidat aux Législatives et locales dans le premier arrondissement de la commune de Koula-Moutou.Les deux candidats du Parti démocratique gabonais (PDG) communient harmonieusement avec les populations des quartiers Libongui,Mikoumou,Bakélé 1et 2,Koungou et le Centre-ville.

Blaise Louembé et Jacques Denis Tsanga ont usé de la pédagogie,au cours de ces différentes causeries politiques.Ils ont expliqué,sensibilisé les populations à aller vérifier et retirer leurs cartes d'électeurs.Les deux candidats PDG ont davantage expliqué comment va se dérouler le processus de vote pour cette élection couplée législative/locale.Un fait inédit au Gabon.

Partout ailleurs,le message reste quasi le même."Il faut voter le PDG.Nous devons aller de l'avant et corriger les erreurs du passé.C'est avec vous,fils et filles de Koula-Moutou que nous allons,ensemble,bâtir notre belle cité.Ne vous laissez pas tromper par les autres du camp en face.Soyons unis pour construire davantage notre ville.Unis,nus sommes plus forts".

"Si parler est un plaisir,écouter est un art". Les deux candidats PDG se sont inscrits dans cette optique. Blaise Louembé et Jacques Denis Tsanga ont également usé d'esprit d'écoute.Ce qui a d'ailleurs plu aux populations.Plusieurs doléances ont été au rendez-vous.

Connu pour son amour du partage,de solidarité et du vivre ensemble,Blaise Louembé appelle à la cohésion sociale.Aussi,lance t-il un appel aux électeurs,celui de voter et de porter haut les couleurs du PDG en votant cash et au premier tour,Jacques Denis Tanga et lui.

A trois jours du rendez-vous avec les urnes,les candidats s'activent.Causeries politiques,animations culturelles et tournois de football mettent les populations en émoi.A Koula-Moutou,coins et recoins de la ville sont animés aux couleurs de différents partis politiques.La capitale de la province de l'Ogooué-Lolo promet de belles joutes électorales.L'esprit de fair-play,de tolérance s'observe ça et là .