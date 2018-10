Madagascar: Des règles du jeu respectées par les candidats

Les apparences sont sauves et la communauté internationale, même si elle affirme être vigilante, se dit satisfaite du déroulement du processus électoral. La CENI joue parfaitement son rôle et informe sur les règles à respecter. Elle n'a pas cessé de réclamer la transparence dans la gestion des fonds.

La population dans sa grande majorité aspire à une stabilité politique et ne veut pas voir s'installer une nouvelle crise. Bien qu'elle se cantonne dans un certain attentisme, elle aspire à voir un président démocratiquement élu. Il n'y a pas eu pour le moment les excès constatés lors des élections précédentes. Il y a toujours des abus de pouvoir de la part des dirigeants qui étaient en place, mais le Premier ministre de consensus arrive tant bien que mal à limiter les problèmes.

