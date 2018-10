Madagascar: Projets du Programme Conservation et Communautés de l'USAID - Deux locaux opérationnels depuis une semaine

L'inauguration des locaux des projets Hay Tao et Mikajy.

Les bureaux des deux projets composant le Programme Conservation et Communautés (CCP) de l'USAID : le projet « Hay Tao » et le projet « Mikajy », viennent d'être inaugurés par le DG de l'USAID à Madagascar, M. John L. Dunlop, respectivement à Ankadivato et à Tsiadana.

Par ces deux projets et l'inauguration de leurs sièges, l'Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID) vient de donner, mercredi dernier, un nouvel élan à son engagement envers la conservation de la biodiversité exceptionnelle malgache, par l'approche communautaire et la cogestion des ressources naturelles par les communautés. Notons que les deux projets dureront cinq ans et seront exclusivement financés par l'USAID.

Les partenaires techniques et financiers seront entre autres : la société « Tetra Tech ARD », appuyé par ses partenaires tels que « Wildlife Conservation Society » (WCS), « National Cooperative Business Association CLUSA » (NCBA-CLUSA), « Inter Church Organization for Development Cooperation » (ICCO), « Multi-Sector Information Service » (MSIS) et « Viamo ». Pour le projet « Hay Tao » citons notamment : le « Pact », l' »Alliance Voahary Gasy » (AVG), la Solidarité des Intervenants sur le Foncier (SIF), le « World Resources Institute » (WRI) et le Centre des Ressources Côtières de l'Université de Rhodes Island (URI-CRC).

Hay Tao. « Hay Tao » ou « savoir faire »/ compétence(s) est un projet mettant en exergue l'approche communautaire, alliant la conservation de la biodiversité et la promotion et le renforcement de la résilience (financière notamment) des communautés. Une résilience dont la création d'activités génératrices de revenus pérennes est la base, car cela contribuera à la création d'un cercle économique vertueux et viable sur le long terme.

Au niveau national, les interventions de « Hay Tao » consisteront au renforcement des politiques publiques, ainsi que des capacités des organisations de la société civile (OSC). Par ailleurs, une attention particulière sera accordée au renforcement des capacités de toutes les parties prenantes sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'Information et la Communication ; ceci pour un meilleur flux et une meilleure communication des données sur la biodiversité et les domaines corollaires.

« Mikajy ». Ce projet sera davantage axé sur la mise en œuvre sur le terrain (le Menabe, les parcs nationaux du Makira, Masoala et la Baie d'Antongil dans le Nord-Est). Du programme, « Mikajy » qui en malgache renvoie à la prévoyance et la gestion rationnelle, entend favoriser la gestion rationnelle des ressources naturelles locales par les communautés elles-mêmes.

Mais de par le renforcement de capacités et l'accompagnement que cela sous-tend, le terme cogestion serait sans doute plus approprié. Tout comme le projet « Hay Tao », il vise à créer un écosystème vertueux dont l'approche intégrée est le fil conducteur et qui s'articulera autour de la résilience communautaire par des moyens de subsistance durable, ainsi que l'appropriation et la gestion durable et rationnelle des ressources naturelles, pour que les générations futures puissent encore en profiter.