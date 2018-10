Madagascar: Parlement - Report impossible de la session budgétaire

Certains députés demandent le report de la seconde session ordinaire.

Les partisans du report de l'élection présidentielle se sont trompés d'argument. Au lieu d'invoquer le second tour du scrutin qui tombait en pleine saison des pluies, il aurait été plus judicieux de leur part de souligner que la propagande coïncide pour une large part avec la session budgétaire du Parlement. Privant ainsi les députés et les sénateurs de leur droit légitime de faire campagne pour les candidats de leur choix, sauf à les inciter à déserter les travées de l'Hémicycle de Tsimbazaza et celles du Palais de verre d'Anosikely. En somme, c'est le cas de le dire, aux frais du contribuable qui financerait en partie leur propagande, sans que cela soit comptabilisé dans les dépenses de campagne des candidats bénéficiaires.

Echéance constitutionnelle. Face à ce chevauchement entre les travaux du Parlement et la campagne électorale, certains députés proposent le report de la session budgétaire, quand bien même ce serait une fuite en avant. En effet, il y aura encore la propagande pour le deuxième tour qui paraît plus que probable en raison du risque de dispersion des voix engendrée par le nombre des « présidentiables ». En tout état de cause, il est impossible de reporter la seconde session ordinaire du Parlement qui « commence le troisième mardi de mai », selon l'article 75 de la loi fondamentale. Autrement dit, il s'agit d'une échéance fixée par la Constitution qu'on ne peut modifier à moins de réviser cette dernière. On ne peut pas non plus décaler le coup d'envoi de la campagne électorale qui débute 30 jours avant la date du scrutin, sauf à stopper le processus électoral qui est bel et bien en marche.