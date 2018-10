Madagascar: « Madagascar Oil » - Bientôt un nouveau terminal pétrolier à Maintirano

Dans son discours inaugural, Russel Kelly, l'administrateur général de MOSA a notamment déclaré que le démarrage de la distribution se fera sans attendre l'opérationnalité du terminal pétrolier. MOSA va ainsi réhabiliter la RN1 bis, reliant Tsimiroro et la ville portuaire de Maintirano pour permettre aux camions de sortir la production. Ces travaux de réhabilitation routière débuteront d'ici peu, puisque MOSA n'attend plus que les autorisations administratives. Il en est de même pour la construction future d'un pipeline qui acheminera l'huile lourde jusqu'au port de Maintirano.

