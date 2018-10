Madagascar: Salon de la gastronomie - Bilan plutôt positif

Deux chefs ont été exclusivement présents pour des séances d'atelier et de partage. En l'occurrence, le chef Thierry Andriananja, le Malgache qui est en train de monter dans le milieu de la gastronomie. Le meilleur ouvrier de France, le chef Michaël Réano a aussi été présent pour le plus grand bonheur des gourmets. Plusieurs séances d'ateliers centrés autour de l'art de la table ont été proposées, comme les décors, la mise en place, les confiseries... En trois jours, les visiteurs ont pu profiter de toutes les saveurs notamment celles venus du terroir. L'année prochaine, ces derniers s'attendent à ce que d'autres pays viennent s'ajouter à ce rendez-vous des gourmets.

Bilan apparemment positif pour l'Alliance française d'Andavamamba par rapport à son évènement annuel le salon de la Gastronomie qui s'est déroulé du 28 au 30 septembre. En effet, les organisateurs ont enregistré plus de 5 000 visiteurs durant ces trois jours. Le nombre des exposants a atteint les 70 professionnels de restauration. Sans oublier que l'évènement a donné la part belle au fast-food typiquement malgache comme les saucisses de Talata Volon'ondry. Tous les produits malgaches, de la mer et de la terre, ont aussi été représentés. Pour cette 5e édition, le monde de la pâtisserie a été mis particulièrement à l'honneur.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.