Madagascar: FMF - L'élection du président de la fédération reportée

Les présidents de sections ont eu gain de cause...

La commission électorale nationale chargée d'organiser les élections au sein de la fédération malgache de football (FMF) a cédé aux différentes pressions de la CAF et de la FIFA.

Marche arrière. Par le truchement de son président, Lala Raherimanana, la CEN a déclaré, hier, après-midi au cours d'une conférence de presse, au siège de la FMF à Isoraka, que l'élection du président de la FMF prévue le 27 octobre prochain est reportée.

Réorganisation des élections. « Pour donner plus de crédibilité et de stabilité à la future équipe dirigeante de la FMF, les élections dans les trois ligues régionales à savoir Bongolava, Vatovavy-Fitovinany et Matsiatra-Ambony devront être achevées. Il ne faut pas priver ces ligues de leur droit de vote » a-t-il déclaré. Cette décision de la CEN fait suite aux différentes lettres de recommandations de la CAF et de la FIFA. Pourtant, lors de leur première conférence de presse, la CEN a insisté que même si les élections au niveau des ligues n'auront pas lieu, celle du président de la FMF se tiendra.

Pour rappel, la CEN a validé l'élection au sein de la ligue de Bongolava. Pour Matsiatra-Ambony et V7V, ces élections ont été réorganisées le mois de septembre dernier dans la capitale, mais, faute de quorum, elles n'ont pas eu lieu. « Ces élections se tiendront à Fianarantsoa, Tsiroanomandidy et Manakara. On a déjà discuté avec le ministère de la Jeunesse et des Sports sur la question de sécurité » a continué le président de la CEN.

CAF-FIFA à la loupe. Cette semaine, la FIFA a de nouveau envoyé une lettre à la FMF comme quoi elle n'accepte pas l'organisation une élection sous le forcing de la CEN. La FIFA dans sa lettre du mois d'avril exige la tenue d'une élection totalement libre, indépendante et démocratique conforme aux exigences de la FIFA. Les instances dirigeantes du football africain et mondial suivent de très près cette élection à Madagascar dès la validation des candidatures jusqu'au déroulement du processus électoral. Un des points qui a alimenté les débats est l'attestation justifiant l'expérience liée au football.

L'interprétation de ce point est très large et vague qui n'exige pas une fonction élue ou poste au sein des clubs, sections, ligues ou fédérations. L'existence du guide électoral qui était déjà à l'origine des litiges électoraux a encore envenimé la situation. La CEN doit se référer au code électoral et au statut de la Fédération malgache de football (FMF). L'utilisation du guide électoral est à l'origine de disqualification des candidats. Le calendrier de la tenue de ces élections sera connu la semaine prochaine. Le dépôt de candidature est encore ouvert aux candidats désireux de se porter candidat à la présidence de ces trois ligues et de la FMF.