Afrique: Beach soccer - 3 Africains nommés pour le meilleur joueur du monde

Les organisateurs du Beach Soccer Stars Gala, cérémonie annuelle de récompense des meilleurs acteurs du football de plage ont dévoilé mardi les nominés pour le meilleur joueur de la planète de la discipline en 2018. Trois Africains figurent parmi les 50 noms.

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