3 Octobre 2018

Africa Top Sports (Lome)

Afrique: Beach soccer - 3 Africains nommés pour le meilleur joueur du monde

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Les organisateurs du Beach Soccer Stars Gala, cérémonie annuelle de récompense des meilleurs acteurs du football de plage ont dévoilé mardi les nominés pour le meilleur joueur de la planète de la discipline en 2018. Trois Africains figurent parmi les 50 noms.

Il s'agit du Nigérian Abu Azeez, du Marocain Nassim El Hadaoui et du Sénégalais Babacar Fall.

Chez les entraineurs, le Marocain Mustapha El Hadaoui est en lice pour le meilleur coach de l'année.

Les Beach Soccer Stars 2018 gala aura lieu le 10 novembre à Dubai après la finale de l'Intercontinental Cup.

D'autres récompenses comme meilleur gardien ou encore Meilleur 5 seront décernées. En plus de la meilleure joueuse, l'étoile montante, le plus beau but, le meilleur événement, etc...

Aaron CLARKE (ENG)

ABU Azeez (NGA)

Amjad Abdallah AL HAMDANI (OMA)

ANTONIO José Mayor Hernández (ESP)

Artur PAPOROTNYI (RUS)

Babacar FALL (SEN)

BErnardo Barral MARTINS Santos (POR)

Boris NIKONOROV (RUS)

BRUNO Da Silva XAVIER (BRA)

Carlos Alfredo CARBALLO Ruiz (PAR)

CEM KESKIN (TUR)

Christian BIERMANN (GER)

Christopher TOTH (USA)

Dario RAMACCIOTTI (ITA)

Dejan STANKOVIC (SUI)

Diego VILLASEÑOR (MEX)

Dmitirii SHISHIN (RUS)

EDUARD Suárez Molina (ESP)

Elinton ANDRADE (POR)

Francisco Jesús Donaire López, DONA (ESP)

Gabriele GORI (ITA)

Gastón LADUCHE (URU)

Heimanu TAIARUI (TAH)

Ihar BRYSHTEL (BLR)

Illia SAVICH (BLR)

Jenilson Brito Rodrigues, MÃO (BRA)

João Vitor Tavares Saraiva, MADJER (POR)

Jonathan TOROHIA (TAH)

JORDAN Alexandre Grilo Santos (POR)

José Ramón MALDONADO Alonso (MEX)

Leslie ST. FLEUR (BAH)

LLORENÇ Gómez León (ESP)

Lucas Tadeu Araujo Azevedo, LUCÃO (BRA)

Luiz Alberto Do Nascimento Braga, DATINHA (BRA)

Maksiim CHUZHKOV (RUS)

Mauricio Pereira Braz De Oliveira, MAURICINHO (BRA)

Mohammad AHMADZADEH (IRN)

Mohammad MORADI (IRN)

Nassim EL HADAOUI (MAR)

Nicolas PERERA (USA)

Noel OTT (SUI)

Oleg ZBOROVSKYI (UKR)

OZU Moreira (JPN)

Pedro Pablo MORÁN (PAR)

Ramil ALIYEV (AZE)

RODRIGO Soares Da Costa (BRA)

Seyed Peyman HOSSEINI Largani (IRN)

Simone DEL MESTRE (ITA)

Takasuke GOTO (JPN)

WALID Mohammad Mohammadi (UAE)

Top 12 entraineurs

Angelo SCHIRINZI (SUI)

Emiliano DEL DUCA (ITA)

GILBERTO COSTA de Sousa (BRA)

Gustavo 'GUGA' Zloccowick (PAR)

JOAQUÍN Alonso (ESP)

MARIO NARCISO (POR)

Mikhail LIKHACHEV (RUS)

Mustapha EL HADAOUI (MOR)

NICO Alvarado (BLR)

RAMÓN RAYA Mejía (MEX)

RUI RAMOS (JPN)

Zeynal ZEYNALOV (AZE)

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