Afrique: Elim CAN 2019 - Michel Dussuyer « L'Algérie est favorite »

Arrivé à la tête de la sélection du Bénin, l'ancien sélectionneur de la Guinée et de la Côte d'Ivoire a réussi à tenir en échec le Togo au stade municipal de Lomé lors de la deuxième journée de la compétition. Le technicien français trouve que les Fennecs sont favoris de cette double explication : « L'Algérie étant favorite dans ce groupe, la deuxième place va se jouer forcement entre les trois autres nations, à savoir le Bénin, le Togo et la Gambie, et donc on va s'accrocher pour arracher le deuxième billet qualificatif. »

Le sélectionneur des Ecureuils, même si il est confiant, pense que toute l'Algérie sera derrière sa sélection : « Aujourd'hui, il y a un grand engouement et un vrai intérêt autour de la nomination de Djamel Belmadi. Je pense que le public est prêt à suivre l'équipe nationale. En tout cas il est derrière elle » a fait savoir Michel Dussuyer avant de poursuivre : « C'est pour vous dire qu'on s'attend à un match très difficile avec une grosse ambiance et une très belle équipe en face ».

Le Bénin va défier l'Algérie les 12 et 16 octobre dans le cadre de la double confrontation comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires de la Coupe d' Afrique des Nations, Cameroun 2019.

