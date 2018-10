Ile Maurice: Réforme électorale - Le Muvman Premye Me propose un Parlement à 100 députés

«La sécheresse commence à se faire sentir dans l'île.» Et pour Nicolas Von-Mally, nul… Plus »

Au dire de Jack Bizlall, le système de Best Loser Seats ne remplace pas le Best Loser System (BLS), car la dénomination «communale» sera présente dans la Constitution. «Pour éliminer le BLS, il faut avoir une nouvelle Constitution, soit une Deuxième République. Ce que je propose depuis 2012.»

Jack Bizlall, animateur du MPM, souligne que le parti majoritaire garde ainsi sa majorité. «Avoir plus de circonscriptions va aider à corriger les perversions du système électoral. Cela introduit le concept de parité homme - femme. Il y aura obligation de voter pour un homme et une femme. La proposition d'un tiers de femme est discriminatoire et antidémocratique», fait valoir le syndicaliste.

Face à la presse, ce mercredi 3 octobre, le parti de gauche a préconisé un Parlement composé de 100 députés, soit 80 sous le système First Past The Post - c'est-à-dire deux élus dans une quarantaine de circonscriptions. Puis, les 20 députés restants élus à la proportionnelle.

