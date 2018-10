Algérie: Douanes - M. Bahamid prend part à Bruxelles à la conférence mondiale sur la sécurité frontalière

A rappeler que le nouveau code des douanes algérien, publié en 2017, confère dans son article 3, entre autre, à l'Administration des douanes la mission de lutter, en collaboration avec les services concernés, contre la contrebande, le blanchiment d'argent et le crime transfrontalier ainsi que l'importation et l'exportation illicites de marchandises portant atteinte à la sécurité et à l'ordre public.

Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et engagements politiques de premier plan (tels que les déclarations du G7 et du G20) mettent également en lumière le rôle primordial que jouent les services douaniers dans la sécurité frontalière.

En décembre 2015, constatant la recrudescence des faits de terrorisme, la Commission de politique générale de l'OMD publiait la Résolution de Punta Cana, dans laquelle elle met en exergue le rôle et la contribution de la douane dans la sécurité frontalière et la lutte contre le terrorisme.

Lors de cet événement, l'accent a été mis sur le rôle et la contribution des douanes dans la sécurité frontalière et la lutte contre le terrorisme, a rapporté l'OMD dans un communiqué.

