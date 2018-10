Congo-Brazzaville: Dolisie - Le conseil municipal tient sa troisième session ordinaire

Ghislain Nguimbi Makosso, maire de Dolisie et président du conseil municipal, a invité les élus locaux à un examen approfondi des sujets à l'ordre du jour. « Pour éclairer la lanterne de chacun de nous, les distingués conseillers doivent examiner ces points avec responsabilité, pertinence et la tempérance nécessaire », a-t-il déclaré, dans son allocution d'ouverture.

Les travaux ouverts le 29 septembre dernier se penchent, entre autres, sur la gestion financière et administrative municipale, le retrait de la mairie de Dolisie de l'Association des maires du Congo et de son adhésion au Réseau des villes et mairies du Congo.

