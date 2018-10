Congo-Brazzaville: Partenariat public-privé - MoneyGram, quinze ans de présence au Congo et de collaboration avec la Sopéco

Le plus grand gagnant d'entre eux est Rostand Okondza de Pointe-Noire qui a remporté le lot comprenant une voiture de marque Toyota. La directrice générale de la Sopéco a effectué ce tirage au sort, en présence du président directeur de la société Sikar-Finance, super agent MoneyGram, Arsène Sita. Elle s'est félicitée du fait que l'heureux gagnant de la voiture a effectué son opération à la recette principale de Pointe-Noire. « C'est une grande joie pour nous, cela témoigne bien sûr de l'activité du dynamisme que nous mettons justement à servir nos clients dans nos agences. La Sopéco se veut être plus près de ses clients, répondre à leurs attentes, à leurs exigences. Nous mettons tout en œuvre pour justement parfaire ce niveau d'exigence qui est en droit d'attendre le client, l'usager de la poste congolaise », s'est réjouie Ludovique Mbossa.

