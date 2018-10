Congo-Brazzaville: Electricité - Des milliers de clients ne figurent pas sur le fichier de la SEEC

L'ex-SNE, tout comme la défunte Société nationale de distribution d'eau, n'accompagnaient pas souvent le développement de la ville. Elles étaient toujours absentes car ce sont des habitants des nouveaux quartiers qui se mettaient à tout faire : achat des poteaux et câbles, puis branchements. Ces sociétés n'intervenaient que dans l'établissement des factures. L'autre raison est que la qualité des services fournis laissait parfois perplexes les futurs abonnés.« Comment voulez-vous que je puisse régulariser ma situation au moment où la qualité du courant ne me permet même pas de suivre la télévision ou de brancher mon congélateur ? », s'interrogeait un habitant du quartier "Trois poteaux", lors du passage des agents contrôleurs.

Selon les contrôleurs, ces consommateurs ayant fait des branchements qui ne sont pas conformes aux normes techniques à l'aide des petits câbles de 1,5 et de 2,5 restent toujours exposés à tout genre de dégâts tant matériels qu'humains. Cette opération a également épinglé des abonnés qui alimentent frauduleusement leurs voisins dans les quartiers. Une mauvaise pratique qui crée non seulement un manque à gagner pour la société mais aussi des délestages récurrents dans les quartiers.

S'agissant du Pool, ils se sont rendus à Ignié, Nganganga Lingolo et Mayama. « Sur 10 617 points visités, 7 524 avaient été abonnés. Cependant, sur 3 093 qui viennent d'être recensés, 2 065 n'ont pas encore payé leur abonnement, 995 ne sont pas pour l'instant venus régler leur situation. Pour les clients qui n'ont pas payé officiellement, ils seront déconnectés du réseau et verront leur câble déposé par terre», avaient averti les recenseurs, appelant les clients frauduleux à se présenter dans leurs services sans s'acquitter d'une amende.

Dans le souci, entre autres, de maîtriser les abonnés laissés par la défunte Société nationale d'électricité (SNE), la Société de l'énergie électrique du Congo (SEEC) a organisé récemment une opération de recensement des consommateurs pirates de l'électricité dans la ville capitale et quelques localités du Pool. En effet, les contrôleurs ont visité les quartiers de Djiri, Académie militaire, Trois poteaux, Ngamakosso, Jamaïque, Manianga et Cité des 17 à Brazzaville.

