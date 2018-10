Ile Maurice: Pénurie d'eau - «Le problème sera pire qu'avant», prévient Von-Mally

«La sécheresse commence à se faire sentir dans l'île.» Et pour Nicolas Von-Mally, nul doute possible : «Le problème d'eau sera pire que durant les années précédentes.» Le leader du Mouvement rodriguais (MR) et Minority Leader à l'Assemblée régionale était face à la presse, mardi 2 octobre, à Terre-Rouge.

Au dire de Nicolas Von-Mally, un peu partout à travers l'île des foyers ne seraient pas approvisionnés en eau depuis plus d'un mois. Il cite la région de Petite-Butte-Corail, où vivent des personnes souffrant d'un handicap. Ou encore Camp-Pintade où, souligne-t-il, «les familles reçoivent de l'eau insalubre, de l'eau salée et non potable. Une eau qui ne peut être consommée».

Le leader du MR fustige les balivernes de Nikolson Lisette. «Il y a quelques semaines, l'adjoint au chef commissaire et commissaire des ressources en eau déclarait, face à la presse, que le gouvernement régional était paré à toute éventualité et qu'il n'y aurait pas de problème d'eau cette année.»

Selon Nicolas Von-Mally, Nikolson Lisette faisait référence aux stations de dessalement. Sauf que celles-ci «ne sont pas complètement opérationnelles et tout le monde le sait !» De faire valoir que celle de Caverne-Bouteille ne fonctionne pas depuis plus de six mois.

«Il ne faut pas choisir les familles qui seront approvisionnées en fonction de leur appartenance politique. Éna dimounn pa gagn délo akoz li MR ek li pa korek sa. Délo sé enn drwa pou tou dimounn. Apré kan dimounn manifesté zot mékontantman zot gagn trapé par lapolis.»

Nicolas Von-Mally dénonce ce qu'il estime être des effets d'annonce de la part du gouvernement régional. «Pé fer dimounn kwrar lanwit pou lizour ek fer krwar ki tou korek alors que ce n'est pas le cas. Si à ce jour, la situation est ainsi, que se passera-t-il à la fin du mois d'octobre et au début du mois de novembre quand nous serons en pleine période sèche ?»

Le leader du MR n'en démord pas : c'est inacceptable que chaque année, les mêmes problèmes resurgissent. Il souhaite une distribution équitable de l'eau à Rodrigues «Il ne faut pas choisir les familles qui seront approvisionnées en fonction de leur appartenance politique.

Éna dimounn pa gagn délo akoz li MR ek li pa korek sa. Délo sé enn drwa pou tou dimounn. Apré kan dimounn manifesté zot mékontantman zot gagn trapé par lapolis. Dans une île Rodrigues de 2018, une telle situation est insoutenable !» s'indigne Nicolas Von-Mally.

Ce n'est pas tout. «Adding insult to injury, un camion utilisé pour la collecte des eaux usées est en panne et ils n'ont rien trouvé de mieux que de récupérer une citerne d'eau !» Nicolas Von-Mally dit espérer que le véhicule qui est actuellement utilisé pour collecter les eaux usées ne sera pas de nouveau converti en camion-citerne. «À Rodrigues, il y a tellement de choses bizarres qui se passent et qui dépassent l'entendement du commun des mortels... »

Des étudiants rodriguais à Maurice privés d'allocations

Autre sujet abordé : la situation précaire dans laquelle se trouvent les étudiants rodriguais à Maurice. «Ils n'ont pas obtenu leurs allocations depuis le mois de mai. C'est impensable lorsqu'on sait que ces enfants ont déjà du mal à joindre les deux bouts. Si maintenant le gouvernement régional faillit à ses obligations, comment pourront-ils s'en sortir ?»

Le leader du MR de se demander s'il y a bel et bien un officier à la Commission de l'éducation pour faire le suivi. D'autant que ce problème ne date pas d'hier. «Péna gouvernman dan sa pei-la? Comment ces enfants pourront-ils étudier dans pareilles conditions ?»

Nicolas Von-Mally estime qu'il aurait dû y avoir un «desk» permettant aux étudiants rodriguais de faire parvenir leurs doléances. «Kan zot énan problem sa bann zanfan-la bizin kapav éna enn plas kot zot al fer konn zot problem.»