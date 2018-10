Gabon: NTIC - Première édition des Assises de l'Informatique et du Numérique

Les cabinets internationaux MNS Consulting Group et Manstrict Consulting France ont organisé conjointement, le 28 septembre à Libreville, la première édition des Assises de l'Informatique et du Numérique. Venus de divers secteurs du public comme du privé, la quarantaine d'experts et décideurs du domaine réunis, ont discuté des problématiques et perspectives de l'Informatique et du Numérique au Gabon.

L'événement qui a vu la participation du Ministère de la Communication et de l'Economie Numérique a rassemblé des professionnels provenant des secteurs de la santé, de l'éducation, de la Banque et Assurance, de l'énergie, des mines, de la justice, du transport, du tourisme, de l'administration et de la sécurité intérieure, afin de faire l'état des lieux du numérique au Gabon à travers des échanges vigoureux sur les thématiques couvrant les problématiques du capital humain, de l'urbanisation des systèmes d'informations, de la cyber-sécurité, des infrastructures et du management et organisation.

Conscients que les Nouvelles Technologies et les systèmes d'information nécessitent des enjeux et des investissements importants pour les Etats, les citoyens, les dirigeants du secteur public et privé, les participants ont abordé le numérique au service de ces divers acteurs. Ils ont aussi tenu à élaborer des propositions de solutions et des perspectives qui feront l'objet d'un rapport. A l'issue de ce forum, ledit rapport sera mis à la disposition de la société civile, des décideurs de différents secteurs, des institutions étatiques et de l'ensemble des acteurs de l'écosystème du numérique gabonais.

Au nombre des recommandations faites par les intervenants, les plus récurrentes furent celles du devoir de l'Etat et de l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème du numérique de sensibiliser et de vulgariser la notion du Numérique auprès de tous, d'intégrer rapidement les jeunes dans cet univers en passant par l'initiation à l'outil informatique du plus grand au plus petit, l'équipement didactique informatique dans les universités et grandes écoles afin que les étudiants soient en phase avec les nouvelles exigences du marché de l'emploi En outre, l'Etat doit définir et enrichir le cadre juridique de l'utilisation des NTIC afin de faire face aux cyberattaques dont aucun Etat, ni entreprise, ni citoyen n'en est à l'abri. Enfin, il serait judicieux de développer des partenariats publics-privés dans l'optique de mutualiser les ressources, de soutenir l'entreprenariat numérique et de réduire la fracture numérique.