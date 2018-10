Algérie: Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 / Athlétisme - L'Algérie avec six représentants à Buenos Aires

"Ces JOJ permettront également à nos athlètes d'acquérir plus d'expérience et de préparer les importantes échéances à venir, notamment, les prochains championnats d'Afrique des moins de 18 ans et ceux des moins de 20 ans, ainsi que les prochains championnats arabes des moins de 18 ans" a ajouté l'instance fédérale dans un communiqué.

"L'objectif" des représentants algériens dans cette compétition est "d'aller le plus loin possible", chacun dans sa propre discipline, où il "essayera de terminer parmi les huit premiers" a précisé la FAA concernant ses ambitions à Buenos Aires.

Alger — Six athlètes (cinq garçons et une fille) représenteront l'Algérie aux épreuves d'athlétisme des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ-2018) prévus du 6 au 18 octobre à Buenos Aires (Argentine), a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA).

