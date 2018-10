Algérie: Ouyahia s'entretient avec son homologue portugais

- Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s'est entretenu mercredi à Lisbonne (Portugal) avec son homologue portugais, Antonio Costa.

L'entretien s'est déroulé au Palais Foz avant le début de la 5ème réunion de haut niveau algéro-portugaise que co-présidera les deux Premiers ministres.

Parallèlement aux entretiens entre les deux Premiers ministres, les ministres accompagnant M. Ouyahia ont eu également des entretiens avec leurs homologues portugais.

Ouyahia est accompagné des ministres des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane.

A l'occasion de cette réunion de haut niveau, plusieurs accords de coopération seront signés entre les deux parties et porteront sur différents secteurs, notamment ceux de la santé, des transports et de la formation et de l'enseignement professionnels.

La 4ème réunion, tenue en mars 2015 à Alger, avait été sanctionnée par la signature de 9 accords de coopération dans différents secteurs, notamment l'énergie, le commerce, les transports et la culture.