Angola: Les élections municipales renforcent la démocratie participative et inclusive - Luisa Damião

Cabinda — Les élections municipales ont une consécration constitutionnelle et établissent d'emblée un compromis dans lequel chacun devrait s'engager dans le renforcement de la démocratie participative et inclusive, a déclaré la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião.

Luisa Damião a souligné que le processus de mise en place des élections locales dans la ville de Cabinda était une question d'actualité extrêmement importante qui nécessitet une préparation adéquate aux succès souhaités par le MPLA.

La vice-présidente parlait mardi aux deuxièmes journées parlementaires du MPLA, qui se tient ce mercredi, sous le slogan "Pour un gouvernement plus proche des citoyens, vers les élections locales".

"Nous devons être prêts à participer et à vaincre les défis politiques et électoraux du présent et de l'avenir, en particulier en ce qui concerne le processus des élections locales, qui se déroulera pour la première fois en Angola", a-t-elle indiqué.

Luisa Damião, qui suit la dynamique de la société et la pluralité d'idées qui caractérisent une société démocratique et du droit, a dit que les protagonistes de ce processus étaient tenus de se préparer de manière adéquate, avec des bases solides et de renforcer les arguments convaincants dans les débats politiques.

Elle a ajouté que, compte tenu de la taille, de l'ampleur et de la complexité du processus des élections municipales, il faut travailler dur pour gagner le parti dans le plus grand nombre de chambres possible.

À cet effet, il a considéré l'unité et la cohésion comme des variables indispensables au succès souhaité, ainsi qu'à la stabilité du MPLA, en tant que parti qui met l'accent sur la force de la jeunesse, sur la vitalité des femmes pour concurrencer et surmonter tous les défis en vue du développement et de la prospérité de l'Angola. La réalisation des deuxièmes journées parlementaires du parti au pouvoir MPLA dans la province de Cabinda, selon la vice-présidente, vise, d'une part, à exprimer l'engagement du parti pour une relation de plus en plus étroite avec les électeurs et, d'autre part, la reconnaissance de cette région, pour leur contribution à la lutte de libération.

traduçãoPour Luísa Damião, ces journées sont la preuve évidente de la consolidation de l'unité et de la cohésion nationale et permettent aux députés d'avoir un contact direct avec différentes réalités du développement socio-économique et culturel, offrant ainsi une vision plus agglutinante de la réalité du pays, indépendamment du cercle électoral.

Durant l'evénement, les spécialistes Carlos Maria Feijó, Márcio Daniel, Osvaldo Macaia, Manuel Camati et Alves da Rocha contribueront à la caractérisation des élections locales, à leur institutionnalisation en Angola et au principe de l'autonomie locale.

Au Parlement angolais, le MPLA compte 150 députés sur 220.