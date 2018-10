Angola: Plus de 100 sites historiques catalogués à Bengo pour enregistrement

Caxito — Les techniciens du Bureau provincial de la Culture, Tourisme et Jeunesse et Sports de Bengo ont inventorié de janvier à cette date, 107 sites pour l?enregistrement et classement en tant que monuments et sites historiques.

Cinq se trouvent dans la municipalité d'Ambriz, notamment la zone historique, l'église de São José, l'ancienne Chambre municipale, la Maison des esclaves, la Forteresse d'Ambriz et deux à Dande, l'édifice du chalet (où fonctionne le gouvernorat provincial) et l'église de Santa Ana.

Le directeur provincial de l'institution, Alexandre da Costa, a annoncé ce fait, affirmant que la province contrôlait sept monuments et sites historiques classés par le ministère de la Culture.

Les deux monuments et sites de la commune de Dande et des trois d'Ambriz sont en bon état, les autres nécessitant une intervention urgente.

Selon Alexandre da Costa, certains monuments méritent d'être visités par des étudiants du cours d'histoire ainsi que par des touristes nationaux et étrangers, en vue de collaborer avec les administrations municipales et les autorités traditionnelles pour rechercher et localiser davantage de monuments et de sites, ainsi que pour améliorer accès au patrimoine culturel.

La préservation des monuments et sites historiques, a-t-il dit, permet aux générations futures de rester en contact avec l'histoire du pays et constitue également une source de consultations bibliographiques de la part de chercheurs nationaux et étrangers.