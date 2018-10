Congo-Brazzaville: Guy Mayolas - Nouveau président de la fédération congolaise de football

A la tête de la liste « Ensemble pour un nouvel élan », il veut réorganiser et structurer le football féminin et mettre sur pied un Championnat Dames afin de permettre au Congo d'avoir une bonne équipe pour 2020, lors de la Coupe d'Afrique des Nations que le pays à la charge d'organiser.

Vice-président du bureau sortant, il reprend le flambeau de Jean-Michel M'Bono dit le Sorcier. Unique candidat en course, Mayolas arrive avec Maître Jean Médard Moussodia (Premier Vice-Président) et les membres Jean-Paul Fouani, Carl Boniface Malalou, Jean Éloi Mankou, René Louzaya, etc.

