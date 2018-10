Tunisie: «Le ministère de l'Intérieur doit ouvrir la "chambre noire"»

Le membre du collectif de défense de Brahmi et Belaïd a également accusé le Mouvement Ennahdha de l'organisation de sessions de formation au profit de ces bases et cadres sur les méthodes de «mise sur écoute».

Riadha Raddaoui a aussi fait état de la relation entre le dénommé Khedr et les personnes impliquées dans l'assassinat de Belaïd et Brahmi.

Selon Me Raddaoui, «Mustapha Khedr détiendrait une liste nominative de 400 agents de police et leurs numéros de téléphone. Ils auraient pour mission d'établir des rapports quotidiens à la structure».

«Le ministère de l'Intérieur a refusé de remettre les documents des dossiers relatifs à l'assassinat de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi aux juges d'instruction», a indiqué hier Me Ridha Raddaoui, membre du collectif de défense dans l'affaire de l'assassinat de ces deux martyrs, lors d'une conférence de presse hier. Il a appelé le ministère de l'Intérieur à ouvrir la «chambre noire» en rapport avec l'assassinat des deux martyrs et à cesser de protéger la structure impliquée dans ces crimes et qui, selon lui, «agissait sous la protection d'Ennahdha en 2013».

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.