Tunisie: Nos décideurs ont-ils besoin d'idées ?

Ces questions qui préoccupent

En fait, immigration non organisée, trafic transfrontalier ou évolution au niveau des relations, ce sont, à l'en croire, des thèmes dont le choix est quasiment dicté par la conjoncture actuelle. A force d'avoir encaissé les contrecoups, affirme-t-il, Mena demeure, alors, une région à risque, où les conflits irrésolus persistent à en faire une zone de turbulences par rapport aux relations internationales. «Elle constitue aussi une région exportatrice de main-d'œuvre, donnant lieu ainsi à des mouvements de migration». Ce constat n'est pas sans provoquer la réaction des Etats, à même d'impacter les relations internationales en général. Donc, ces thématiques choisies sont de nature à apporter des réponses à ces problématiques. Mais les questions et les réponses divergent. Parce que, dit-il, les think tank n'ont pas le même intérêt à l'égard du même sujet. Chacun d'eux tente de penser une réponse à sa manière. «Réagissant dans la diversité, sans concertation, ces centres de réflexion que sont les think tank en question ne doivent pas être considérés comme homogènes», précise-t-il.

N'empêche, il y a une certaine similitude au niveau des points de vue. Sur la question de la migration, il y a, quand même, une tendance commune à faciliter la liberté de circulation des personnes et limiter, tant bien que mal, le risque d'avoir des émigrés clandestins ou du trafic des êtres humains. Dans ce sens, permettre la mobilité, sans visa, fait toujours l'objet d'un plaidoyer associatif que l'on doit prendre en considération. Cette idée, suggère-t-il, pousse à la complémentarité des politiques à l'échelle locale, en concertation avec les pays de la région concernés par la migration. Donc, poursuit-il, tout dépend de la thématique, de la perception, de la capacité de réponse du think tank lui-même et de sa relation avec les décideurs politiques. Mais il est aussi évident de nous voir, parfois, unanimes sur des questions transversales qui dépassent les intérêts des uns et des autres. Et M. Idriss d'indiquer, ici, que la Tunisie suit de près les évolutions qui marquent la région, sauf qu'elle n'est pas, parfois, capable de gérer la demande. «Au sujet de la migration, à titre d'exemple, si sur le plan interne on n'a pas de réponses à des questions sociales et économiques, on ne peut pas empêcher les gens de rêver et de vouloir améliorer leur quotidien et leur destin, en cherchant à aller ailleurs», révèle-t-il. Cela dit, il faut établir des relations multilatérales équitables qui prennent en considération les intérêts des uns et des autres. Soit des relations basées essentiellement sur les principes du coût du développement et du respect de la dignité humaine, ce qui permettra aux jeunes d'améliorer leurs conditions de vie et de renoncer à l'idée de migrer. Certes, estime-t-il, cela nécessite des efforts considérables, mais il faut que le gouvernement fasse de son mieux pour y arriver.

Une force de proposition

Ces think tank ont-ils, vraiment, l'impact souhaité? De toute façon, les décideurs ont toujours besoin d'idées, que ce soit celles élaborées à volonté ou émanant de ces centres de réflexion. D'après lui, le rôle des think tank consiste, notamment, à produire des idées et proposer les voies de leur faisabilité. «C'est aux décideurs de les prendre ou pas», résume-t-il, soulignant que les think tank sont une tradition occidentale nouvellement ancrée chez nous. «Nous n'y sommes pas tout à fait habitués», a-t-il avoué. Et d'ajouter qu'il est temps d'y croire et que les gouvernements comprennent que ces idées ne sont faites que pour leurs intérêts, afin de s'en servir par des politiques de développement. Car, les décideurs ne détiennent pas à eux seuls la vérité. Faire appel à des têtes bien faites semble, alors, un besoin vital. Sans que ces think tank soient nécessairement une force de pression.