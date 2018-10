Ile Maurice: Réforme électorale - Des consultations dans les jours à venir ?

Le retour du Premier ministre des États-Unis, mardi 2 octobre, devrait coïncider avec le coup d'envoi des consultations sur la réforme électorale.

Bien qu'aucun parti politique n'ait été avisé de la tenue de discussions prochaines jusqu'ici, au bureau du Premier ministre, l'on affirme que ces consultations pourraient intervenir dans les jours qui viennent. Le temps presse, car on parle de mettre les bouchées doubles pour pouvoir accoucher d'un texte de loi d'ici fin 2018.

«Seules les propositions sérieuses seront prises en considération», prévient une source au bureau du Premier ministre, déplorant une «démagogie» de certains sur le rapport du gouvernement. «Les seules contrepropositions que nous avons reçues proviennent de Rama Sithanen», a fait, pour sa part, ressortir le Deputy Prime Minister, Ivan Collendavelloo.

Bien qu'il y ait quasi-unanimité autour de l'élimination de la déclaration ethnique, le rapport a déjà été rejeté par les membres de l'opposition. Ils sont d'avis que la réforme électorale ne va pas aboutir si le gouvernement n'est pas prêt à faire des concessions. Même s'il se dit ouvert aux propositions, le gouvernement lors de la dernière réunion du Conseil des ministres du 28 septembre n'a pourtant pas reculé d'un iota sur ses recommandations.

Stabilité

Le Cabinet présidé par le Premier ministre par intérim Ivan Collendavelloo a maintenu que la stabilité du gouvernement reste le point essentiel de cette réforme. C'est pourquoi, malgré l'introduction d'une dose de proportionnelle et de Best Loser Seats, avec le nouveau système le nombre de sièges ne diminuera pas entre le parti victorieux et les partis perdants.

Sur le rôle des leaders politiques, le gouvernement persiste et signe en s'appuyant sur la Constitution qui prévoit déjà que les leaders des partis politiques désignent, dans certaines circonstances (NdlR : First Schedule, article 31 (2), alinéa 5, paragraphe 7), des députés sous le pré- sent système de Best Loser. Les nouvelles recommandations assurent que toutes les minorités soient adéquatement représentées à l'Assemblée nationale.

Pas question de revenir en arrière non plus sur le nombre d'élus qui passe de 70 à 85. Le Cabinet a fait ressortir que le nombre de parlementaires est resté le même depuis les élections de 1967, alors que le nombre d'électeurs a quasiment triplé, de 314 004 en 1967 à 923 316 en 2018, soit une hausse d'environ 15 %.

Face à cela, les partis de l'opposition entrevoient mal l'espoir d'un consensus sur la réforme, le gouvernement n'ayant pas la majorité des trois quarts pour son adoption. Le retour du Premier ministre des États-Unis devrait permettre d'éclaircir la situation à trois semaines de la rentrée parlementaire.

Le Premier ministre a du pain sur la planche

Le Premier ministre devrait aussi s'occuper des dossiers brûlants comme celui du sucre avec la mobilisation des petits planteurs de canne. Également inscrite à son agenda, une attention particulière à l'avancement du projet de Metro Express. «Un projet qui entre dans une phase cruciale», indique notre source au bureau du Premier ministre. L'objectif est de terminer les travaux de la première phase en septembre 2019. Les récents recrutements à la Central Water Authority devraient aussi retenir l'attention de Pravind Jugnauth.