Ile Maurice: Agression - Un notaire obtient un Protection Order contre son ex-femme

La mère de famille avait, dans sa version des faits, allégué avoir été victime de brutalité de la part de son ex-mari et ses ex-beaux-parents. Or la magistrate a estimé que ses allégations étaient tirées par les cheveux. D'autant que l'ex-femme du notaire n'a pu expliquer pourquoi elle n'avait pas porté plainte.

Or l'entente entre l'ex-couple serait exécrable. Le dernier incident remonte au 2 février de cette année. Selon le notaire, son ex-femme, qui était en état d'ébriété, aurait débarqué à son domicile. Une dispute aurait éclaté entre eux. Elle se serait énervée, dit-il, en voyant un de leurs enfants marcher pieds nus. «Elle m'a frappé et a endommagé mes lunettes.»

Au dire du notaire, son ex-femme se montre violente et agressive envers lui, sans compter qu'elle emploie des propos abusifs à son égard. Ils ont divorcé en 2016 et c'est elle qui a obtenu la garde de leurs enfants. Le notaire a toutefois un droit de visite de vendredi à dimanche.

