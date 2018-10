Ile Maurice: Accident mortel à Plaine-Verte - Le chauffeur d'autobus évite la prison

Le rapport du Probation Office est attendu le 24 octobre. La cour intermédiaire décidera alors si Imran Toona Nanak, condamné à trois mois de prison, est apte à faire des travaux d'intérêt général. Ce mercredi 3 octobre, la magistrate Darshana Gayan a reconnu ce chauffeur d'autobus coupable d'avoir percuté un piéton.

Cette affaire remonte au 28 octobre 2012. Au volant de son autobus, Imran Toona Nanak avait percuté mortellement Dunraj Persand à la rue Sir Edgard Laurent, à Plaine-Verte. Selon les enregistrements des caméras de surveillance, la victime courait et traversait sur le passage clouté.

Le rapport de l'autopsie a révélé que Dunraj Persand avait subi plusieurs blessures au niveau de l'estomac et avait les côtes fracturées. Son décès a été attribué à un choc causé par ses blessures.

La Cour a certes pris en considération le fait que l'accusé roulait à une vitesse raisonnable. Sauf que, étant donné que c'était une journée de courses hippiques, «it was a busy time, with many pedestrians and vehicles, which meant the accused was to be more prudent and given he was driving a public vehicle, placed an added duty to be more cautious», a fait valoir la magistrate.

Elle a néanmoins considéré le casier judiciaire d'Imran Nanak Toona, avant de décider de lui imposer des travaux d'intérêt général. À condition, toutefois, que le rapport du Probation Office soit favorable.