Congo-Kinshasa: La RDC participe au colloque scientifique international sur le « royaume Kongo » à Brazzaville

Le thème de ce colloque, a-t-elle poursuivi, est multidisciplinaire en ce qu'il englobe l'histoire, la sociologie, la philosophie, l'esthétique, permettant aux participants d'exploiter divers aspects à savoir le fonctionnement des institutions du royaume Kongo, la famille, la religion, la conquête des espaces, etc. Il s'agit, a-t-elle conclu, de l'appropriation de «notre passé afin de maintenir la relation avec notre histoire productive et intelligible».

M.F. Enzo, représentant de l'UNESCO au Congo et au Gabon, a félicité les organisateurs pour la tenue de ce cadre de réflexion qui met en valeur une partie de l'histoire des peuples qui vivent ensemble dont les vestiges sont encore présents en République du Congo, en RDC, en Angola et au Gabon. Son organisme, a-t-il affirmé, est très intéressé par ces assises qui, au regard de ses missions, répondent à ses objectifs liés à la science, à la culture et à l'éducation.

La vice-ministre angolaise de la Culture, Maria da P. de Jesus, a remercié les organisateurs d'avoir associé son pays à ce forum de haute portée scientifique et historique. Elle a fait savoir que l'histoire de l'ancien royaume Kongo couvre certains aspects qui ne sont pas encore découverts. D'où la nécessité de pousser la réflexion à travers ce genre de rencontre, avant d'ajouter que les frontières imposées par la colonisation et la traite négrière ont eu un impact sur les populations du territoire Kongo. Face à la problématique culturelle avec d'autres pays du royaume Kongo, son gouvernement, a-t-elle dit, a inscrit, depuis juillet 2017, les vestiges du royaume Kongo au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, avant d'annoncer que l'Angola se prépare à l'organisation en 2019, de la 4ème Table ronde internationale sur Mbanza Kongo.

Copyright © 2018 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.