Angola: Un nouvel élan aux relations entre le pays et la Corée du Sud

En 2017, le chiffre d'affaires entre les deux pays s'est élevé à 200 millions de dollars, principalement dans l'importation et l'exportation de poisson, les secteurs d'automobiles, d'instruments électroniques et informatiques, ainsi que de pétrole et de produits pétroliers.

Les deux pays coopèrent dans divers domaines, notamment l'industrie, la pêche, l'agriculture, la culture, l'éducation et l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et la diplomatie.

Kim Dong-Chan a dit qu'il espérait que d'ici 2022, les deux hommes d'État puissent se rencontrer lors d'un sommet et, par conséquent, se serrer la main pour réaffirmer leur amitié et forger un meilleur avenir pour leurs peuples.

"Maintenant, les deux gouvernements dirigés par des nouveaux présidents, Moon (de Corée du Sud) et Lourenço (de l'Angola), sont engagées dans le processus de réforme de nos pays, et je suis sûr que cette valeur partagée donnera un formidable élan à nos relations, renforçant ainsi notre amitié de 26 ans", a souligné le diplomate.

