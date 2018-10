Congo-Brazzaville: Journée internationale des personnes âgées - Une association échange avec les retraités de Pointe-Noire

La célébration de la journée, le 1er octobre, a donné lieu à une rencontre entre les membres de l'Association d'aide et de soins à domicile pour personnes âgées du Congo (AASDPAC) avec les retraitées de la ville côtière.

La délégation de l'AASDPAC a été conduite par son président, Auguste Valairy Loko. Dans son mot de circonstance, il a rappelé que les maltraitances dont sont quelques fois exposées les personnes âgées résultent parfois de l'absence d'intervention appropriée, dans le cadre d'une relation censée être de confiance qui entraîne des blessures ou une détresse morale pour la personne âgée victime.

Aussi, lors de cet échange, Auguste Valairy Loko a annoncé la signature d'un accord de partenariat avec l'Association des rentiers du Congo, afin d'apporter à ses membres des aides et des soins à domicile dans leur milieu de vie habituel. « Cette convention vient s'ajouter aux deux autres signées en 2016 entre l'AASDPAC et la Confédération des retraités contractuels du Congo et la Fédération des associations des retraités de la Caisse de retraite de fonctionnaires » a -t-il expliqué.

Interrogé sur l'importance de cette rencontre et sur le sens du partenariat de sa structure avec l'AASDPAC, Saril Abdallah, directeur international de développement de la société Sotec médical France, a indiqué : « Conformément au partenariat signé les 24 et 25 septembre derniers à Paris entre les deux les associations, ma société entend apporter son expertise, son savoir-faire à l'AASDPAC, dans le cadre de ses missions d'accompagnement des personnes âgées . Un accompagnement dans un milieu médicalisé à domicile en pourvoyant à cette association tout le matériel médical nécessaire y compris le lit médicalisé pour mener à bien sa mission à l'égard des plus âgées».

En plus du président Auguste Valairy Loko et d'autres membres, ces retrouvailles ont connu la présence d'Yvon Mabiala, Moukoko Daniel et de Albert Mahoungou, respectivement directeur national des hôpitaux représentant la ministre de la Santé et de la population, président de l'Association des travailleurs accidentés rentiers du secteur privé national et représentant du préfet de Pointe-Noire.

Notons que cette journée internationale des personnes âgées a été instituée le 14 décembre 1990 par l'Assemblée générale des Nations unies. Elle est célébrée le 1er octobre de chaque année depuis 1991, conformément à la résolution 45/1061.