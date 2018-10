Congo-Brazzaville: Gouvernance - Le pays se dote d'un nouvel outil de transparence

Des enquêtes menées entre 2014 et 2015 par le Fonds monétaire international et les partenaires de la Banque mondiale évoquent des faiblesses dans la mise en œuvre de l'Etat de droit, des dysfonctionnements de l'administration publique ainsi que des performances insuffisantes en matière de gestion de finances publiques. Ces insuffisances ont réduit, d'après les enquêteurs, la capacité de résilience de l'économie nationale face à la crise pétrolière.

Pour la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Ebouka-Babackas, il était important que les bénéficiaires du projet puissent se l'approprier. Ainsi, le Prisp est censé améliorer la collecte des recettes hors pétrole et la gestion des dépenses publiques; moderniser l'administration publique; renforcer la transparence et la redevabilité à travers l'appui aux institutions de contrôle et à la société civile; améliorer la transparence dans le secteur de la forêt et le secteur extractif.

Le nouveau plan quinquennal pour lequel un accord de financement a été signé en juin 2017 entre la partie congolaise et le groupe de la Banque mondiale est intitulé Projet des réformes intégrées du secteur public (Prisp). Durant deux jours, des représentants des ministères sectoriels, du parlement, du secteur privé et de la société civile vont échanger sur ses principaux indicateurs.

