Afrique: Les chefs de l'humanitaire et du développement de l'ONU en mission au Nigéria et au Tchad

Les chefs du Programme des Nations Unies pour le développement et du Bureau de la Coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) effectueront ensemble un déplacement au Nigéria puis au Tchad au cours du week-end du 6-7 octobre.

L'annonce de cette mission conjointe PNUD-OCHA a été faire mercredi par le porte-parole adjoint du Secrétaire général, Farhan Haq, lors d'un point de presse au siège de l'ONU.

La mission de l'Administrateur du PNUD, Achim Steiner, et du Coordonnateur des secours d'urgence, Mark Lowcock, « vise à souligner et à soutenir les efforts humanitaires et de développement communs dans ces pays », a précisé M. Haq.

Au Nigeria, les chefs du PNUD et d'OCHA se rendront dans l'État de Borno, dans le nord-est du pays, où ils visiteront un site accueillant des personnes déplacées ainsi qu'un centre de transition.

Au Tchad, M.M. Steiner et Lowcock se rendront dans un centre de nutrition à N'Djamena, la capitale du pays, où des ONG internationales et des agences de onusiennes soignent des enfants souffrant de malnutrition, dans ce qui est aujourd'hui l'une « des pires crises nutritionnelles que le pays ait jamais connues », a souligné le porte-parole adjoint.

Les deux hauts responsables onusiens doivent également rencontrer des représentants des gouvernements nigérians et tchadiens durant leur mission dans ces deux pays.

Les populations de la région du bassin du lac Tchad (Cameroun, Nigeria, Niger et Tchad) sont confrontées à une crise humanitaire de grande ampleur du fait de l'extrême pauvreté, des conflits violents et du changement climatique.

Lors de la Conférence internationale sur le lac Tchad organisée à Berlin début septembre, la communauté internationale a promis plus de 2 milliards de financement pour les activités humanitaires, de développement et de consolidation de la paix dans la région aux croisements de l'Afrique de l'Ouest et centrale.

Selon le dernier indice de développement humain du PNUD publié le 20 septembre, le Nigéria et le Tchad occupent respectivement la 157e et la 186e places sur 189 pays recensés.