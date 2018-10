Tunisie: «Domaine Fendri» dans le Top 500 mondial

Parmi les 52 pays cités, la Tunisie brille de mille feux grâce au «Domaine Fendri» (Huilerie Moderne de Tunisie Slim - Sfax), dont l'huile d'olive est extraite des oliveraies de Sidi Bouzid.

C'est pour la sixième année consécutive que le produit de cette entreprise tunisienne brille de mille deux dans cet ouvrage qui est l'équivalent des Oscars pour les producteurs d'huile d'olive vierge extra.

Il reste à signaler que l'huile d'olive vierge extra «Domaine Fendri» a déjà été sélectionnée avec «Domaine de Segrmès (Biolive Comany - Sousse) dans le Top 10 des meilleures huiles d'olive vierge extra de la 'World's Best Olive Oils (W.B.O.O.) pour la saison oléicole 2017-2018 et dans le Top 5 mondial du «Fruité vert léger» du Prix Mario Solinas 2018 (l'équivalent du championnat du monde pour les oléiculteurs-ndlr).

«Contre vents et marées, l'huile d'olive tunisienne se place parmi les meilleures huiles du monde et nous ferons tout notre possible pour la hisser encore plus haut !», lit-on sur le profil du «Domaine Fendri» sur les réseaux sociaux.

Créé par Marco Oreggia, le Guide «Flos Olei» est édité en deux versions (italien-anglais et italien-chinois) et se présente comme l'encyclopédie de l'univers oléicole qui met en exergue le travail des 500 meilleures entreprises dans le monde dans plus de 50 pays et sur les 5 continents.