Tunisie: L'effet Dridi...

Quelle formule pour le milieu et l'attaque?

Si Diridi n'a pas apparamment des problèmes concernant l'arrière- garde dont le rendement lors des trois premiers matches a été plus ou moins acceptable grâce à l'entente et la complémentarité de Ben Saïd dans les buts, Mechmoum à droite, Ben Romdhane à gauche, Hichri le métronome et Sdiri dans l'axe et qui auront en principe les faveurs de leur entraîneur pour faire partie du onze rentrant. Le reste des doublures de ce compartiment, à savoir l'expérimenté Ayari, le jeune qui promet Aouadi et autres Timoumi, Chérif et Sylla sont fin prêts pour tenir leur place en cas de défaillance de dernière minute.

En revanche, l'entrejeu et l'attaque ne cessent de constituer un vrai casse-tête pour le coach usémiste depuis son arrivée dans la mesure où les joueurs de ces deux compartiments, en dépit de leurs qualités, n'ont pas pu donner le rendement escompté et tardent par conséquent à imposer leur jeu. Gbala, Sabbahi comme pivot, Mosrati, Messaïdi, Gharbi, Kacem et Laâdhibi en tant qu'animateurs offensifs pèchent vraiment par une flagrante lenteur, notamment au niveau de la transition qui a constitué le maillon faible de l'équipe depuis le début de la saison.

L'attaque qui dispose de bons joueurs en l'occurrence Kabbou très rapide sur le contre, Ben Hassine très remuant devant Kouaté qui pèse lourd sur les défenses et l'ex-Etoilé Laâmari, un pur gaucher capable par sa technique et sa vitesse d'exécution de porter le danger dans le camp adverse. En fonction de la tactique qui sera préconisée pour le match de ce derby contre l'ESS, Dridi choisira sa meilleure formation possible et avec certainement un autre look mais aussi une nouvelle conception de jeu et surtout un nouvel état d'esprit, susceptible de la mettre de nouveau sur orbite pour espérer réussir son décollage...