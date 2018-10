Tunisie: Trois regards de femmes sur le monde

«Papa Hédi» est un documentaire filmé sur plusieurs années avec témoignages et images d'archives, retraçant la Tunisie au lendemain de l'Indépendance et celle de l'après-révolution.

Claire Belhassine, sa réalisatrice, découvre par hasard que son grand-père, Hédi Jouini, est une grande star de la chanson tunisienne et arabe. Elle part sur les traces de son parcours artistique et personnel pour lui rendre hommage et déterrer une partie moins glorieuse de son histoire. «Wajib» est une fiction qui met face à face un père et son fils sur le territoire palestinien occupé de Nazareth. L'un tient à faire ce qui doit être fait et l'autre voit les choses autrement.

Entre eux, une terre, une cause et une mère à la fois perdues et retrouvées, présentes et absentes. Les retrouvailles et les rendez-vous manqués sont teintés d'humour et de tendresse. Quant à «Les bienheureux», il puise dans la fraîcheur du langage et des images, les outils d'un parallèle entre générations qui récoltent la désillusion ou qui tentent de s'en protéger. Chacun brandit ses armes, face à la violence du monde et parfois face à l'autre mais tous sont rattrapés par la difficile réalité du pays.

Emotion et moments de cinéma sont au rendez-vous dans ces trois films aux personnages attachants, où les réalisatrices invitent le spectateur à savourer la magie du 7e art et à réfléchir le monde.