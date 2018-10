Aussi, plusieurs rapports de l'institution onusienne ont épinglé le pouvoir congolais dans ses nombreuses et graves atteintes aux droits de l'Homme. La MONUSCO qui, d'une certaine façon, est l'œil et l'oreille de l'ONU, n'est pas un allié, loin s'en faut. Et comme tel, il faut, à tout prix, s'en débarrasser.

Sinon, comment comprendre qu'il tienne coûte que coûte au départ immédiat des troupes onusiennes quand celles-ci peuvent être d'un précieux apport par leur mission de protection des civils congolais et de sécurisation du scrutin ? Les élections en Afrique étant toujours sources de tensions et d'incertitudes, le renforcement de la MONUSCO devrait plutôt être bien accueilli par le pouvoir de Kinshasa. Il devrait s'en réjouir.

Décidé à parvenir à ses fins, on peut être sûr qu'il ne lâchera rien. Mais jusqu'où ira-t-il dans ce bras de fer engagé avec l'ONU ? En sortira-t-il vainqueur ? Une chose est sûre : une victoire de Kabila ne fera pas le bonheur du peuple congolais. Car cet homme ne veut pas le bien de la RDC. Il est plutôt accroché au sien et est incapable de s'élever au-dessus de son « moi » insatiable.

Bien que ce ne soit pas sa mission ni son rôle de poster ses hommes devant les bureaux de vote, la MONUSCO peut être un témoin gênant pour Kabila, à l'occasion du scrutin à venir. Et la présence de la Mission sur le territoire congolais, pourrait contrarier les plans de Kabila qui veut un scrutin à huis clos, loin des regards indiscrets.

Ce mandat qui devrait acter le renforcement du rôle des seize mille Casques bleus déployés dans le pays, n'est certainement pas du goût de l'occupant du Palais de Marbre. Et la mission qui leur a été assignée, celle « d'assurer la protection des civils congolais et d'appuyer le processus électoral jusqu'au scrutin prévu pour le 23 décembre 2018 », a été, sans aucun doute, la provocation de trop pour le grand chef bantou.

Kinshasa aurait même menacé d'aller plus loin en faisant obstacle à l'arrivée de toute la logistique destinée à tous les nouveaux contingents de la MONUSCO. Si le pouvoir congolais semblait être revenu à de meilleurs sentiments quelques heures plus tard, à travers la voix du ministre des Affaires étrangères, qui assurait que ces nouveaux bataillons pourraient désormais travailler avec leur équipement, il serait prématuré de dire que « l'incident », selon le terme du gouvernement, est clos.

