Algérie: Énergie - Le groupe Sonelgaz poursuit sa politique d'investissements

Parmi ces dispositions, il a cité l' achèvement des travaux et la mise en service de sept (07) ouvrages gaz, ainsi que le renforcement et création de nouveaux postes sont prévus avant l'hiver prochain. Interrogé lors des débats sur l'état de santé du groupe, M.Arkab a répondu que Sonelgaz "se porte bien" puisque elle possède des ressources financières pour réaliser ses investissements. Il a néanmoins souligné que les dettes du groupe s'étaient chiffrées à 1.400 milliards de DA. Pour ce qui est des créances du groupe, elles s'élevaient à 58 milliards de Da à fin 2017, en diminution de 25 % par rapport à l'année 2016.

Il a, à ce titre, rappelé que la puissance maximale enregistrée durant la période estivale 2018 avait été observée en date du jeudi 19 juillet à 15 heures et avait atteint les 13.676 MW. Au courant de l'année 2018, une capacité supplémentaire de 1.500 MW sera injectée dans le réseau électrique national interconnecté, dont 1.200 MW ont déjà été mis en service avant l'été, a t-il avancé. S'agissant du gaz, M. Arkab a mis l'accent sur les dispositions nécessaires prises par le groupe, au titre de l'hiver 2018/2019, et ce, pour les localités qui ont connu des contraintes en matière d'alimentation en gaz.

Pour exemple, il cite le projet de réalisation d'un complexe industriel pour la fabrication des équipements du bloc de puissance des centrales électriques à Batna, et ce, avec l'américain Général Electric. M. Arkab a, à ce propos, fait savoir que les premières turbines à gaz sortiront de l'usine GEAT, en juillet 2019. Par ailleurs, le même responsable a évoqué les actions du groupe durant l'été 2018. Il a ainsi indiqué que cet été, les températures enregistrées n'avaient pas nécessité une sollicitation "exceptionnelle" des ouvrages du groupe, à l'exception de quelques pics sur les régions intérieures comme Relizane, Chlef et Aïn Defla.

Faisant, par ailleurs, le point sur la sécurité d'approvisionnement à plus long terme, M. Arkab a indiqué que la Sonelgaz s'emploie progressivement à s'installer en tant qu'acteur "majeur" dans le processus de la transition énergétique qui devrait permettre d'aller vers un mix énergétique et d'avoir une très large part des investissements dans les énergies renouvelables (EnR). Outre, l'objectif d'occuper une position de leader dans les énergies renouvelables, la stratégie de Sonelgaz,, est de faire émerger des experts nationaux dans les activités travaux, engineering, équipements et services ainsi que dans les systèmes d'information,a-t-il enchainé.

Dans une conférence-débat qu'il a animée au Forum d'El Moudjahid, M. Arkab a rappelé que l'Etat avait accordé au groupe un crédit à long terme avec beaucoup d'avantages, et ce, à l'effet de poursuivre ses investissements à l'horizon 2028. Le P-dg de Sonelgaz a, également cité bon nombre d'indicateurs enregistrés en 2017, illustrant la bonne performance du groupe, telle la capacité installée qui, selon lui, évolue à un rythme de croissance "soutenu" et "continu" pour atteindre 19.321 mega watts (MG) en 2017 contre 5.907 MG en 2000. Pour ce qui est de la production d'électricité, elle s'est chiffrée à 70.904 GWh en 2017 contre 25.008 GWh en 2000.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.