Algérie: Réunion de haut niveau algéro-portugaise - "Un temps fort" de la coopération bilatérale

Lisbonne — La 5ème réunion de haut niveau algéro-portugaise, tenue mercredi à Lisbonne (Portugal), a été un "temps fort" de la coopération entre les deux pays, a indiqué le Premier ministre, Ahmed Ouyahia.

"La 5ème réunion de haut niveau a été un temps fort dans la coopération entre l'Algérie et le Portugal. Elle a été très bien préparée par le travail des experts et parfaitement conclue à travers la signature de 13 accords et programmes de travail dans de nombreux domaines", a déclaré M. Ouyahia dans un point de presse animé conjointement avec son homologue portugais, Antonio Costa à l'issue des travaux de cette réunion. Il a cité, entre autres, l'éducation, l'enseignement supérieur, la culture, la santé, les travaux publics, les transports et la protection civile.

Après avoir exprimé sa "satisfaction" quant aux résultats obtenus lors de cette réunion, le Premier ministre a relevé que l'Algérie et le Portugal "entretiennent des relations historiques toujours positives, consolidées par le Traité d'amitié, de Bon voisinage et de coopération signé par les deux pays en 2005". M. Ouyahia a fait savoir que l'Algérie et le Portugal "vont conclure aujourd'hui (mercredi) ou demain un accord pour la création d'un conseil d'affaires qui facilitera davantage les relations entre les entreprises nationales et portugaises qui sont les bienvenues en Algérie".

Par ailleurs, le Premier ministre s'est félicité de la "très large" convergence de vues des deux pays sur de nombreuses questions régionales et internationales, qu'il s'agisse du Moyen-Orient, du Maghreb en général, du Sahel ou de la lutte contre le terrorisme. "Cette large convergence de vues confirme la coopération qui existe entre nos deux pays dans le cadre du dialogue 5+5", a-t-il ajouté, avant de conclure en exprimant la volonté de l'Algérie à poursuivre sa coopération avec le Portugal en vue de "la construction d'un partenariat exemplaire".

Pour sa part, le Premier ministre portugais a fait remarquer que l'Algérie et le Portugal ont bâti à travers l'histoire des relations "très proches, qui sont très bonnes au plan politique et prometteuses du point de vue économique". M. Costa a indiqué que cette 5ème réunion de haut niveau "a permis de créer de bonnes conditions" pour relancer les relations bilatérales aux différents plans, relevant la convergence de vue des deux pays sur différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la relation entre l'Europe et l'Afrique, la situation dans la Méditerranée et dans les régions du Maghreb et du Sahel.

"Je suis sûr que grâce aux relations d'amitié qui lient l'Algérie et le Portugal, on va aider nos continents à se rapprocher", a-t-il déclaré, soulignant que la Méditerranée "ne doit pas être une barrière mais un pont de rencontre entre des peuples et des cultures".