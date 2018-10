Burkina Faso: Gouvernance économique - La Banque mondiale salue les performances du pays

Nous avons eu des communications extrêmement importantes et riches dont nous avons fait la restitution au chef de l'Etat », a indiqué le porte-parole de la délégation, Alioun Badara Cissé, Médiateur du Niger. Et de conclure qu'il a remarqué l'humilité du chef de l'Etat burkinabè, « un homme soucieux du devenir de son pays, de celui de la sous-région et de l'Afrique dans son entièreté ».

En effet, a-t-il confié, dans un contexte sécuritaire et climatique difficile et l'augmentation des prix des hydrocarbures à l'international, le Burkina Faso enregistre une bonne performance, avec cette année, un taux « assez positif » de croissance d'environ 6% prévu malgré ces conditions.

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a reçu successivement en audience le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Togo, Pierre Laporte et une délégation de l'association des Médiateurs des pays membres de l'espace UEMOA, le mardi 2 octobre 2018 au palais de Kosyam.

