Maroc: La promotion du secteur avicole marocain au centre d'une mission BtoB de la FISA au Bénin

La promotion du secteur avicole marocain et de ses atouts indéniables, en termes notamment de sa capacité importante d'investissement au niveau du continent africain, a été au centre de la troisième étape d'une mission BtoB organisée au Bénin par la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc (FISA).

Cette troisième étape, après le Ghana et le Togo, a permis aux opérateurs économiques marocains et béninois de la filière avicole d'échanger sur leurs expériences, indique un communiqué de l'ambassade du Maroc au Bénin.

A cette occasion, rapporte la MAP, l'ambassadeur du Maroc au Bénin, Rachid Rguibi, a rappelé la volonté et la vision de SM. le Roi Mohammed VI de nouer des partenariats avec les pays africains frères pour consolider la qualité des relations séculaires et fraternelles entre les pays africains en général et entre le Maroc et le Bénin en particulier, fait savoir le communiqué.

La séance d'ouverture a été marquée par la présence du ministre béninois de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes Saca Lafia.

Ont assisté à cette rencontre des représentants du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, un représentant de l'Établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations (EAACCE), ainsi que le directeur du centre de formation "Avipole-Casablanca".

Cette mission a connu la participation de près de vingt-cinq professionnels marocains représentant la filière avicole dans son ensemble (élevage, abattage, accouvage, fabrication d'aliments composés, production d'œufs), ainsi que leurs homologues béninois conduits par l'Interprofession de l'aviculture du Bénin (IAB).