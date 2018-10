Maroc: Inventaire des sites historiques au pays

Dans le même cadre, le ministère de la Culture et de la Communication avait élaboré un document de référence intitulé "Les éléments de la vision du patrimoine 2020", qui identifie les différents aspects relatifs à l'inventaire, le classement, la détermination, la préservation et la promotion du patrimoine culturel national, ainsi que son insertion dans la perspective du développement global.

Le plan exécutif du ministère 2017-2021 comprend un axe portant sur la protection et la valorisation du patrimoine culturel national matériel et immatériel.

De leur côté, les participants à cette réunion ont souligné la nécessité d'opter pour des actions innovantes afin d'augmenter les recettes des visites des sites historiques et tirer profit de leur rayonnement culturel, civilisationnel et architectural, insistant sur la nécessité d'impliquer tous les acteurs concernés dans ce processus.

Lors d'une réunion de coordination avec les services décentralisés du département de la Culture, M. Laaraj a souligné que cette rencontre, "une tradition annuelle consacrée à l'examen de la gestion du secteur dans le cadre du plan exécutif du ministère 2017-2021", vise à capitaliser et développer l'héritage culturel du Maroc, conformément aux dispositions constitutionnelles, qui mettent l'accent sur la nécessité de préserver le patrimoine matériel et immatériel, afin de faciliter l'accès à la culture et renforcer son rayonnement.

