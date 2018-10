Maroc: Le Président guinéen reçoit Habib El Malki

Depuis lors, les relations maroco-guinéennes se sont basées sur le soutien mutuel direct dans les différentes questions nationales et continentales, aussi bien sous l'ère de Feu S.M Hassan II que sous le règne de S.M le Roi Mohammed VI, et ce conformément à l'orientation stratégique des deux pays pour le raffermissement de la coopération Sud-Sud.

Le président de la Chambre des représentants a également rencontré plusieurs hauts responsables guinéens, notamment le premier ministre et des membres du gouvernement guinéen en plus de conseillers du Président Alpha Condé.

En marge de cette cérémonie commémorative, Habib El Malki a rencontré des chefs d'Etat africains, dont les Présidents nigérien et malien qui l'ont chargé de transmettre leurs salutations et leur estime à S.M le Roi Mohammed VI.

De son côté, Habib El Malki a réitéré les sincères félicitations de S.M le Roi au Président Condé et, à travers lui, au peuple guinéen en cette heureuse occasion qui revêt une symbolique profonde dans le processus de lutte du peuple guinéen et des peuples africains en général pour l'indépendance.

A cette occasion, le Président Condé a exprimé sa fierté de la présence d'un représentant du Souverain à la cérémonie commémorative de ce 60ème anniversaire, faisant part de sa grande estime pour les efforts et initiatives de S.M le Roi visant à renforcer la coopération Sud-Sud et qui ont imprimé un nouvel élan aux relations bilatérales au niveau africain, au service d'un avenir prometteur pour les peuples du continent.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.