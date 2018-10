Maroc: Le Kawkab a besoin de 24 millions de dirhams pour tourner cette saison

La gestion du KACM cette saison nécessite près de 24 millions de dirhams, dont 750 millions de centimes réservés aux salaires des joueurs et 800 millions de centimes comme primes de signature et de rendement des joueurs, a-t-il précisé.

Il a aussi souligné que la saison actuelle, longue et difficile, a besoin de davantage de sacrifices de la part du bureau dirigeant et du soutien des supporters pour réaliser les objectifs tracés.

Lors d'une conférence de presse tenue lundi soir, au siège du club à Marrakech, et destinée à présenter les nouveautés techniques et de gestion de l'équipe, Faouzi Jamal a relevé qu'il a tracé un programme ambitieux afin d'améliorer le niveau de l'équipe et de jouer pour les premières places, ce qui permettra de redonner confiance aux fans de l'équipe, réaliser leurs aspirations et éviter le calvaire enduré lors des trois dernières saisons.

